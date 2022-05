Iris Helena Medeiros Nogueira nasceu em 16 de junho de 1957 em Pelotas. Estudou a maior parte do ensino básico em escolas públicas, mas concluiu o ensino médio em uma instituição particular. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Pelotas em 1982. Após a faculdade, advogou durante um ano no escritório de contabilidade e advocacia de seu pai. Em 1983, mudou-se para Porto Alegre, onde estudou na Escola Superior de Magistratura da Ajuris. Um ano depois, foi aprovada em concurso para o cargo de pretor. Em 1986 foi aprovada em um novo concurso, desta vez para juíza de Direito. Atuou nas comarcas de Santa Rosa, Campina das Missões, Espumoso, São Jerônimo e Porto Alegre. Foi juíza-corregedora de 1994 a 1998. Jurisdicionou a 160ª Zona Eleitoral. Em março de 2004, foi promovida ao TJ. Foi corregedora-geral da Justiça entre 2016 e 2018. Integrou, como eleita, o Órgão Especial do TJ. Foi membro do Conselho Deliberativo da Ajuris, o qual presidiu no biênio 2006-2007. Dirigiu a Escola Superior da Magistratura em 2008-2009. Neste ano, foi eleita presidente do TJ. É a primeira mulher, bem como a primeira negra, a assumir a chefia do Judiciário gaúcho.