Ministro do TSE reforça confiança nas urnas eletrônicas

Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Carlos Bastide Horbach reforçou que as urnas eletrônicas são completamente seguras e confiáveis, e que não deve haver preocupação de possíveis fraudes. "Nosso sistema eletrônico de votação é um sistema que está em' utilização há mais de 25 anos, é um sistema que se provou seguro, um sistema que se provou confiável ao longo de todo esse período exatamente porque nós não tivemos nenhum caso de fraude em todos esses anos em que o sistema vem sendo utilizado e aprimorado".

Carlos Horbach participou em Porto Alegre do XVII Encontro do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais (Codeje), atividade que ocorreu entre quinta (5) e sexta-feira (6). O ministro também comentou as recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL), que questionou a transparência do processo eleitoral, e a crise institucional gerada entre os Poderes. Segundo Horbach, as Forças Armadas têm uma parceria bastante sólida com a Justiça Eleitoral. "A gente pode de maneira muito certeira afirmar que as eleições hoje ocorrem muito por força da colaboração constante das Forças Armadas. As Forças Armadas fornecem as forças federais de seguranças, são enviadas a diferentes municípios do País onde os contingentes das forças militares são insuficientes para manter a ordem no dia das eleições.” Horbach ainda afirmou que “os militares são parceiros que a Justiça Eleitoral respeita e cuja opinião é valorizada".

O presidente do Codeje, desembargador Jorge Luís Dall'Agnol, afirma que o objetivo principal é capacitar os juízes e servidores que estarão trabalhando nas eleições, além de levar as ferramentas necessárias para o eleitor se sentir seguro na hora da votação. "Nós precisamos empoderar os eleitores, esse é o trabalho das escolas, fazer uma atuação que se volte para o eleitor."