Unisinos oferece curso gratuito de educação midiática

Professores de escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul podem se inscrever até o dia 20 de maio para o curso online e gratuito de formação em educação midiática da Unisinos. O programa - desenvolvido pelo Núcleo Universitário de Educação para as Mídias (Nuvem) da Unisinos, com apoio da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil - oferecerá duas oficinas online com especialistas do Brasil e dos Estados Unidos, passando por temas como letramento midiático e digital, redes sociais e discurso de ódio, fact-checking e desinformação.

A formação é aberta a educadores de escolas públicas e privadas de todas as áreas de conhecimento nos ensinos Fundamental e Médio. As oficinas serão realizadas nos dias 21 de maio e 11 de junho, sábados, das 10h às 12h, por meio da plataforma Zoom. Entre os palestrantes confirmados estão o jornalista e professor de História Raphael Kapa e a cientista da computação Nina da Hora. A chamada completa e outras informações do programa estão disponíveis no site nuvem.unisinos.br. As inscrições podem ser feitas pelo site bit.ly/desafionuvem2022. O programa oferece certificado de participação.