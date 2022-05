Último dia para regularizar título de eleitor não tem filas pela primeira vez em anos

O último dia de cadastramento eleitoral no Brasil foi atípico neste ano. Enquanto o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) bateu recordes com o aumento de solicitações, a movimentação na Central do Atendimento ao Eleitor (CAE) de Porto Alegre, no Centro Histórico (rua Siqueira Campos, nº 805), foi baixa nesta quarta-feira (4) — pela primeira vez em anos, não se formou uma longa fila nem houve grande tempo de espera.

Em torno das 10h desta manhã, 207 pessoas já haviam saído da unidade com o título regularizado. Cidadãos aguardavam cerca de 10 a 15 minutos para serem atendidos, de acordo com as autoridades do local. Contudo, o tempo aumentou para 30 minutos próximo ao meio dia, com um leve aumento no fluxo.

Isso não quer dizer, contudo, que não há procura. A Justiça Eleitoral bateu um recorde histórico de atendimentos na véspera do fechamento do cadastro eleitoral.

Dados divulgados nesta quarta pelo TSE mostram que em apenas 30 dias, até essa terça-feira (3), o órgão atendeu 7.209.913 solicitações. Dessas, 4.037.709 Requerimentos de Alistamentos Eleitorais (RAEs) foram realizados presencialmente nos cartórios pelo sistema Elo e 3.172.204 pelo Título Net.

Segundo a analista judiciária do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul (TRE-RS), Tânia Marra, foram registrados mais de 6 mil atendimentos online e 1551 presencialmente no Estado ao longo dessa terça. De acordo com Marra, os principais pedidos têm relação com a emissão do primeiro título, resolução do cancelamento da documentação, regularização e mudança do local de votação ou cidade.

“Não teve uma fila gigantesca como tinha antigamente, porque parte dessas pessoas migraram para o online. Essas 6 mil pessoas que fizeram a regularização no Título Net ontem, teriam feito no presencial”, explica Marra. O atendimento virtual foi disponibilizado em janeiro deste ano, em resposta às restrições contra a pandemia da Covid-19.

Ela ressalta que as campanhas pelo cadastramento eleitoral de jovens com 16 e 17 anos deram resultado. “Em 2018, tivemos 1.800 atendimentos presenciais. O número é parecido, só que, em 2018, houve o cadastramento da biometria e não tinha esta campanha para o voto jovem. Este ano, tem uma campanha muito forte. Percebemos que houve um aumento, e esse aumento é na internet”, relata.

mais baixa salto no interesse Este ano, a procura dos jovens pela emissão do primeiro documento foique nos últimos anos. Contudo, houve umapós movimentos de conscientização. Nos primeiros três meses de 2022, o Brasil ganhou 1.144.481 novos eleitores de 15 a 18 anos — os números registrados entre janeiro e março superam o total de documentos emitidos em 2014 e 2018, afirma o TSE.

Confusão no cadastramento virtual prejudica processamento

Marra alerta que há um grande volume de procura por atendimento após a realização do processo virtual. Segundo a analista, o TRE-RS teve uma média de 1.500 ligações no 148, canal de atendimento telefônico da Justiça Eleitoral. Ela destaca:

“Muitas dessas ligações estavam relacionadas à confirmação do processamento. O processamento pelo Título Net vai demorar uns dias, pois toda a energia está no presencial neste momento. Não é necessário entrar em contato para saber se deu certo. Quando as pessoas ligam sem necessidade, na verdade, elas atrasam o sistema, pois deixamos de fazer uma coisa para fazer outra. Por isso, peço que tenham calma — se o número do protocolo foi emitido, deu certo”.

Como regularizar o título de eleitor

regularização do título de eleitor Título Net está disponível até 23h59min desta quarta-feira (4) pelo, portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em Porto Alegre, o serviço presencial está disponível até às 18h na CAE (rua Siqueira Campos, nº 805).

Basta acessar o site para verificar se há alguma pendência no nome. A irregularidade mais comum é a aplicação de multa por não ter votado em eleições anteriores sem justificativa. No Brasil, o voto é obrigatório e quem não comparece no dia da eleição sem justificativa é multado em aproximadamente R$ 3,50 por cada turno.

Pedidos de transferência do local de votação, entre outros serviços, também estão disponíveis no portal. A orientação do TRE-RS é que a população priorize solicitações virtuais, buscando o atendimento na central para casos pontuais.