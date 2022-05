Aprovado reajuste de 6% ao funcionalismo gaúcho

O projeto do Executivo que concede 6% de recomposição salarial ao funcionalismo público do Rio Grande do Sul foi aprovado, nesta terça-feira (3), por 48 votos a 2, em uma tarde de sessão tumultuada na Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais protagonizaram discussões acaloradas no plenário.

Os parlamentares da oposição se revezaram na tribuna, defendendo o mínimo solicitado pelos servidores públicos: 10,06%, correspondente à inflação medida pelo IPCA em 2021. Conforme o Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do RS (Sintergs), os funcionários públicos tiveram uma perda salarial de 57%, considerando a inflação acumulada nesse período.

Poucos governistas usaram a palavra para defender a tese do Palácio Piratini, que alega não poder conceder mais do que o previsto no projeto original. Os servidores acompanharam a sessão, nas galerias do plenário. Por um lado, gritaram palavras de ordem e aplaudiram os deputados que pediam um reajuste maior; e vaiaram os parlamentares do Novo que anunciaram que votariam contra o projeto que concedia 6%.

"O quão egoísta pode ser um grupo de pessoas, que consegue vir à Assembleia na terça-feira à tarde, exigindo que os 11 milhões de gaúchos que estão trabalhando tenham que pagar o aumento salarial deles? Por que o Rio Grande do Sul tem que ter uma máquina pública que cobra impostos de 11 milhões para sustentar 300 mil?", questionou Giuseppe Riesgo.

E concluiu: "Se esse aumento salarial fosse apenas para os mais baixos salários, teriam o nosso voto. No entanto, o aumento é para todos os funcionários públicos do Estado. Não estão excetuados os servidores que ganham R$ 20 mil, R$ 25 mil, R$ 30 mil."

Em seguida Pepe Vargas (PT), subiu a tribuna para responder Riesgo. O petista lembrou que os servidores também pagam impostos. Defendeu ainda a emenda apresentada pela bancada do PT, que previa um reajuste diferenciado para funcionários com baixos salários.

"O deputado Riesgo manifestou preocupação com os servidores que ganham salários baixos. Sugiro que vote a favor da emenda da bancada do PT, que visa garantir que os funcionários das escolas, que ganham um salário básico de R$ 620,00, que precisam de um completivo para chegar ao piso regional, um reajuste maior. O senhor vote a favor da emenda que dá um reajuste maior para eles. Do contrário, o que o senhor está fazendo aqui é demagogia", criticou.

Vargas acusou ainda o governo de tentar jogar a sociedade contra o serviço público. "Passam a ideia de que os servidores ganham altíssimos salários. Há setores que realmente têm salários mais elevados. Mas isso é uma minoria. Cerca de 80% dos servidores públicos do Estado são da segurança pública ou da educação. O deputado Riesgo está querendo dizer que esses servidores ganham R$ 30 mil?", questionou.

Antes do projeto sobre a reposição do funcionalismo, os deputados aprovaram seis projetos - a maioria deles prevê a prorrogação de contratações emergenciais em órgãos estatais.