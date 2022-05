Prefeito Paulinho Salerno, de Restinga Seca, deve presidir a Famurs

A Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) deve confirmar o prefeito de Restinga Seca, Paulinho Salerno (MDB), como seu novo presidente. A homologação do nome deve ocorrer em eleição no dia 6 de junho, e a posse está prevista para 22 de junho. Salerno foi eleito em votação interna do MDB, realizada na sede estadual da sigla, na Capital.

Ele venceu na disputa os prefeitos de Frederico Westphalen, José Alberto Panosso, e de Marcelino Ramos, Vannei Mafissoni. A posse obedece a um rodízio estabelecido pelo estatuto da Famurs, que dá direito aos quatro partidos que elegeram o maior número de prefeitos e vices comandarem a entidade ao longo de um ano. Como o MDB foi o segundo partido com o maior número de prefeitos eleitos no Estado em 2020, obteve o direito de escolher o novo presidente no segundo ano de mandato dos prefeitos gaúchos, após o primeiro ano ser liderado pelo Partido Progressistas, com o prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto.

Atualmente, Salerno preside a Câmara Temática de Inovação da Famurs. "Como municipalista convicto eu fico realmente muito feliz em ser escolhido pelos meus colegas e vice-prefeitos do MDB para presidir a Famurs. Fui vereador, vice-prefeito, prefeito reeleito e presidente da Associação dos Municípios da Região Central. Me sinto preparado para o desafio de assumir a Federação, que representa os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Nestes últimos meses já venho atuando ao lado do presidente como responsável pela Câmara Temática de Inovação, e isso me dá muita tranquilidade em comandar a Famurs", ressaltou o novo dirigente.