Fica cada vez mais grave o sucateamento da Receita Federal. A cada dia é mais difícil para os auditores fiscais realizarem seu trabalho no controle do comércio exterior nas fronteiras. É um desafio - ou matar um leão por dia - controlar veículos e cargas que entram no País pelas fronteiras com 10 países e é humanamente impossível verificar 16 mil quilômetros.

Cortes comprometem trabalho

Se não bastasse isso, os cortes orçamentários do governo comprometem, cada vez mais, um trabalho indispensável para a economia brasileira. Os problemas para os funcionários da Receita Federal não ocorrem só nos pequenos municípios de fronteira, vão de Assis Brasil, no Acre, até o maior porto brasileiro, Santos, em São Paulo.

Sem fiscalização à noite

Uma consequência da falta de recursos foi mostrada em esclarecedora matéria da TV Band, que apresenta a penúria do prédio-sede da Receita Federal, no estado do Acre, onde o posto de fiscalização para de trabalhar às 20h. A partir deste horário, não há fiscalização noturna. Os carros podem entrar direto, sem nenhuma fiscalização e sem passar pelo controle realizado pela alfândega.

Falta de servidores

A redução do número de fiscais é o principal motivo dos problemas enfrentados em todo o País. Nos últimos 10 anos, o quadro de servidores da Receita Federal caiu muito, nas fronteiras secas, portos e aeroportos e repartições públicas, o número de auditores caiu 36%, e o número de analistas tributários diminuiu 21%, revelam os auditores da receita.

Corte de 50%

Marcos Dantas, auditor da Receita Federal, disse que "ano a ano, o número de auditores vem diminuindo. E esse ano ocorreu um corte de 50%, metade para aquilo o qual a Receita Federal deveria trabalhar. Com isso, nós, os auditores fiscais, os analistas e todo o corpo técnico, temos que dar seu jeito, temos que correr atrás para dar resposta à sociedade, mas fica muito difícil".

Nem São Paulo escapa

A falta de pessoal afeta inclusive, o estado mais rico do País. Na alfândega de Santos, maior porto do Brasil, são 8 mil containers movimentados por dia. "Na conferência de exportações e importações, o número de mercadorias que são analisadas depende muito do número de pessoas que temos disponível para atuar", afirmou o auditor fiscal Flávio Prado.

Tráfico de drogas

O monitoramento para análise de 14 scanners e 3 mil câmaras no maior porto do País, em determinados momentos, chega a ter um só funcionário trabalhando no setor, que é muito importante no combate ao tráfico internacional de drogas. A necessidade de reposição de pessoal é urgente.

Leão sem dentes

"A imagem da receita sempre foi de um leão. Mas sem orçamento e sem pessoas, a Receita Federal é atualmente um leão sem dentes", ilustra muito bem o auditor Marcos Dantas.