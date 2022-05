Dia do Trabalho tem atos em diversas cidades do Brasil

O 1 de maio, data que celebra o Dia do Trabalho, registrou atos em diversas cidades brasileiras, incluindo Porto Alegre. Na capital gaúcha, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro protestaram na avenida Goethe, junto ao Parque Moinhos de Vento (conhecido como Parcão). Também estava previsto um ato com centrais sindicais em Porto Alegre, mas foi cancelado devido à previsão de chuva no domingo.

Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro fez uma rápida passagem em ato na Esplanada do Ministério, em Brasília, no domingo. Bolsonaro chegou por volta de 11h30 e fez uma caminhada, cumprimentando apoiadores. Ficou cerca de dez minutos no local e retornou ao Palácio da Alvorada, sem discursar.

O ato bolsonarista de domingo na capital federal teve faixas com pedidos de destituição dos ministros do STF, além de críticas à esquerda, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O mote do ato é a defesa do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), que foi condenado a oito anos e nove meses de prisão pelo Supremo por ataques à democracia, mas recebeu perdão presidencial.

Ontem, a defesa de Silveira pediu ao STF o arquivamento da ação em que ele foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por ataques antidemocráticos. A defesa diz que o processo perdeu o objeto com o decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para perdoar a pena do parlamentar.

"Diante do perdão presidencial amplo e irrestrito, não há sequer em falar de recursos a serem opostos ou interpostos, por quaisquer das partes, MP e defesa, pois deixou de existir o objeto da malfadada persecução penal, inexistindo também a motivação recursal", diz um trecho do pedido.

Já em São Paulo, o ex-presidente Lula participou dos protestos organizados por centrais sindicais e movimentos sociais durante a tarde de domingo. Em discurso, ele pediu desculpas a policiais após gafe em ataque a Bolsonaro.

"Eu queria aproveitar esse ato de trabalhadores para começar fazendo uma coisa que neste país as pessoas não costumam dizer. Ontem eu fui na zona norte, na Brasilândia (SP), fazer um ato com as mulheres para discutir o custo de vida. E, quando eu estava fazendo o discurso, eu queria dizer que o Bolsonaro só gosta de milícia, não gosta de gente, e eu falei que ele só gosta de polícia, não gosta de gente. E eu queria aproveitar e pedir desculpas aos policiais desse país, porque muitas vezes [a categoria] comete erros, mas muitas vezes salva muita gente do povo trabalhador, e nós temos que tratá-los como trabalhador desse país", destacou.

Um dia antes, Lula cometeu uma gafe sobre policiais no momento do discurso em que fazia uma série de críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL), seu principal adversário na disputa eleitoral deste ano e que tem nas forças de segurança um forte tema de suas campanhas.