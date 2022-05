Bolsonaristas pedem impeachment de ministros do STF

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniram na tarde deste domingo em diversas capitais, inclusive Porto Alegre. Na capital gaúcha, o encontro ocorreu em frente ao Parcão.

O ato foi convocado contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e em defesa do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). Bolsonaro participou em Brasília.

Imagens de Silveira estavam afixadas em alguns dos palcos e carros de som. Condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques à democracia e por incitar violência física contra ministros da Corte, o deputado recebeu o perdão de Bolsonaro no último dia 21.

Havia ainda faixas de movimentos de direita como a Marcha da Família, Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil e Foro Conservador. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB), pré-candidatos à Presidência, foram alvo de críticas.

As centrais sindicais realizam no Pacaembu um ato pelo Dia do Trabalhador. Lula era esperado nesta tarde.