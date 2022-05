Prefeito e vice são empossados em Garibaldi

pleito suplementar Tomaram posse nesta sexta-feira (29) os novos comandantes da cidade de Garibaldi, na Serra gaúcha, o prefeito Sérgio Chesini e o vice Valério Mayer, ambos do Partido Progressistas (PP). A dupla foi eleita emrealizado no dia 3 de abril, em função da cassação do antigo prefeito, Alex Carniel (PP), por crimes eleitorais.

Na eleição, Chesini recebeu 13.732 dos votos válidos (81,19%), contra contabilizou 3.182 votos (18,81%) do segundo colocado, Sandro Garda (PT). A posse ocorreu no mesmo dia em que o novo prefeito completou 71 anos.

Na solenidade, o economista fez um discurso emocionado, relembrando sua trajetória de mais de quatro décadas na iniciativa privada e dos 11 meses nos quais exerceu o posto de vice-prefeito da cidade, em 2020. "A vida me preparou para este momento, na atividade privada e na política. A atividade privada me faz não precisar da política, exceto por uma razão: servir a esta comunidade, à Garibaldi que eu amo, onde estão minhas raízes, comunidade que vi crescer e prosperar no trabalho duro de seu povo", disse.

Da sacada do Paço Municipal, ao lado do vice, Chesini agradeceu aos vereadores Márcia Pedersetti e José Bortolini, que conduziram o município nos últimos cinco meses, e prometeu empenho para retribuir a confiança da população. “Vamos trabalhar com toda a nossa dedicação, com todo o nosso afinco e com toda a nossa sabedoria para não decepcionar nenhum garibaldense e retribuir a confiança depositada em nosso projeto de governo, visando um crescimento mais humano e mais feliz”, enfatizou.

Em diversos trechos do discurso, Chesini fez referências ao ex-prefeito Carniel, de quem foi vice. Em um breve balanço, mencionou avanços nas áreas da educação, saúde, do turismo, da cultura e transparência. “Introduzimos o hábito saudável de apresentar trimestralmente à população as contas da prefeitura. Não tem sigilo nem número enrustido”, completou.

A equipe de secretários municipais de Garibaldi será mantida na gestão do novo prefeito.