MDB gaúcho realiza convenções municipais neste sábado

Organizado em mais de 90% do território gaúcho e com 237 mil filiados, o MDB se mobiliza em todo o Rio Grande do Sul neste sábado para eleger os novos comandos do partido no Interior e na Capital. A partir das convenções municipais, os novos dirigentes terão a tarefa de planejar a campanha eleitoral de 2022 em suas respectivas cidades.

Com o objetivo de garantir uma representação mais plural, o presidente do MDB gaúcho, prefeito Fábio Branco, enviou comunicado aos correligionários nesta semana recomendando que, ao compor as nominatas, seja observada a inclusão de 30% de mulheres e relevante percentual de jovens nas chapas, seguimentos que respondem por 52% e 30% (entre 16 e 34 anos) do eleitorado gaúcho, respectivamente, segundo dados do TRE.

Atualmente, 50 diretórios municipais da legenda são presididos por mulheres e 27 por jovens. Branco sustentou ainda que sejam inseridos nas chapas integrantes dos núcleos partidários do MDB Afro, Comunitário e Cultura. A convenção do MDB da Capital ocorrerá das 9h às 13h na Câmara Municipal.