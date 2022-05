Servidores e governo divergem sobre projeto de reajuste

O projeto do Executivo que concede 6% de reajuste ao funcionalismo deve entrar na pauta da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (3), uma vez que a tramitação em regime de urgência venceu neste final de semana, passando a trancar a pauta. Os servidores e o governo divergem sobre a reposição salarial para 2022.

De um modo geral, o Palácio Piratini defende 6% de reajuste, sob o argumento de que um índice maior comprometeria o equilíbrio fiscal do RS. Por outro lado, os servidores pedem pelo menos 10,06% de reposição, para recuperarem parte das perdas salariais acumuladas nos últimos sete anos, período em que o congelamento diminuiu em 57% o poder de compra da categoria.

Conforme o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, o Estado não pode conceder um percentual maior que o previsto no projeto original. "Dentro de um panorama de responsabilidade fiscal, dos limites que entendemos legais e do benefício para a sociedade em geral, esse índice (de 6%) seria o limite." Ele acrescenta que o índice de 6% tem um impacto contínuo na folha de pagamento, na ordem de R$ 1,5 bilhão por ano. "É o equivalente a mais uma folha de pagamento inteira do Executivo."

O Piratini teme desrespeitar o limite prudencial do gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Conforme a LRF, os estados não poderiam comprometer mais que 46,55% da Receita Corrente Líquida (RCL) com pessoal. Segundo o chefe da Casa Civil, o Estado compromete cerca de 43,55%.

Contudo, a Casa Civil e a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) não souberam informar para quanto saltaria o gasto com pessoal, caso seja aprovado o índice de 6%. O titular da Sefaz, Marco Aurelio Cardoso, disse apenas que ficará muito próximo do limite.

Além disso, o governo projeta queda na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a partir de 2024. Em novembro de 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a alíquota de combustíveis e telecomunicações deve ser de 17% para todos os estados. A redução do índice desses setores, que hoje é de 25%, deve reduzir em mais de R$ 2 bilhões a arrecadação com ICMS. Além disso, com o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o RS deve voltar a pagar, progressivamente, as mensalidades da dívida com a União.

Por outro lado, a principal preocupação dos servidores é com a desvalorização salarial acumulada nos últimos sete anos, período em que os salários estão congelados. Conforme o presidente do Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do RS (Sintergs), Antonio Augusto Medeiros, os funcionários públicos tiveram uma perda salarial de 57%, considerando a inflação acumulada nesse período. "Perdemos mais da metade do nosso poder de compra nesse período."

O percentual de 10,06%, o mínimo solicitado pelo funcionalismo, correspondente à inflação de 2021 (medida pelo IPCA). Ou seja, recuperaria somente as perdas do ano passado. O funcionalismo também contesta o cálculo do Piratini com a despesa de pessoal.

Conforme um estudo feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), atualmente o gasto com pessoal está em 41,37% no RS. O Dieese aponta que seria possível conceder 10,06%, o que elevaria para 43,4% o comprometimento da RCL com despesa de pessoal, mantendo essa rubrica abaixo do limite prudencial. "O governo traça um cenário extremamente pessimista para não conceder os 10,06% aos servidores", diz Medeiros.