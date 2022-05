Comparativo dos argumentos do governo e do funcionalismo

Alegações do governo

para manter índice

de reposição em 6%

O Palácio Piratini sustenta que o reajuste de 6% mantém o gasto com pessoal abaixo do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é 46,55% da Receita Corrente Líquida (RCL). Caso o limite seja desrespeitado, o governo teme as sanções previstas na LRF, como a proibição de novas contrações, novos reajustes salariais, o pagamento de horas extras etc. Conforme o chefe da Casa Civil, Artur Lemos (PSDB), o Estado compromete 43,55% da RCL com o funcionalismo público hoje.

Como 2022 é um ano eleitoral, a Lei das Eleições não permite reajuste maior que inflação. Conforme o governo, o índice de 6% está compatível com a projeção da inflação para este ano. Nesta terça-feira, o Banco Central atualizou a projeção de inflação de 2022 para 7,65%.

Uma vez que a reposição de 6% vai gerar um incremento permanente de R$ 1,5 bilhão por ano na folha de pagamento do Executivo, o governo deve ser prudente na concessão do índice, pois há previsão de queda na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a partir de 2024. Em novembro de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a alíquota de combustíveis e telecomunicações deve ser de 17% para todos os estados. A redução da alíquota desses setores, que hoje é de 25%, deve reduzir em mais de R$ 2 bilhões a arrecadação com ICMS.

Com a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o Estado volta a pagar as parcelas da dívida com a União. A retomada do pagamento vai ocorrer de forma gradual: no primeiro ano do RRF, o Piratini pagará 10% do valor da mensalidade; no segundo, 20%; no terceiro, 30%, até chegar ao valor integral no último ano de vigência do RRF. As parcelas mensais giram em torno de R$ 300 milhões.

Alegações dos

servidores públicos para

a reposição de 10,06%

Os servidores públicos querem, no mínimo, uma reposição de 10,06%, porque esse percentual corresponde à inflação medida pelo IPCA em 2021. Ou seja, cobriria as perdas do ano passado.

Os sindicatos dos servidores lembram que o salário do funcionalismo público está congelado há sete anos no Rio Grande do Sul. Conforme o presidente do Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do Rio Grande do Sul (Sintergs), Antonio Augusto Medeiros, os funcionários públicos tiveram uma perda salarial de 57%, considerando a inflação acumulada nesse período.

O funcionalismo também contesta o cálculo do Palácio Piratini com a despesa de pessoal. Conforme um estudo feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), seria possível conceder o reajuste de 10,06%, o que elevaria para 43,4% o comprometimento da RCL com despesa de pessoal. Conforme o Dieese, atualmente o gasto com pessoal está em 41,37% no Rio Grande do Sul.

O Dieese também aponta que, com a aceleração da inflação, as contas públicas costumam melhorar, pois as receitas acompanham o aumento dos preços. Com isso, o cenário seria favorável a um percentual maior que os 6% de reposição.

Os servidores também contestam a interpretação do governo em relação à Lei das Eleições, que veta um reajuste maior que a inflação em ano eleitoral. Na avaliação das entidades que representam o funcionalismo, o limite do reajuste é a inflação de 2021, não de 2022. O presidente do Sintergs citou o caso de Minas Gerais, onde o governo estadual anunciou um reajuste de 10,06% aos servidores.