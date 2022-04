Bolsonaro ironiza Lula por não comparecer à Marcha dos Prefeitos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou ontem a ausência de Luiz inácio Lula da Silva (PT) na Marcha dos Prefeitos nesta terça-feira, quando o evento foi aberto. Em meio a seus apoiadores, Bolsonaro afirmou que o petista "amarelou".

O presidente e pré-candidato à reeleição contou aos bolsonaristas que quatro outros presidenciáveis iriam ao evento, no entanto "um já desistiu". Questionando, em tom provocativo, "adivinha quem foi?", Bolsonaro mostrou nove dedos, em referência ao petista.

Os outros presidenciáveis que participam da marcha são Simone Tebet (MDB), João Doria (PSDB) e Ciro Gomes (PDT).

De acordo com nota da Confederação Nacional de Municípios (CNM), o ex-presidente Lula foi convidado e iria aparecer por volta das 14h, no entanto optou por não participar do evento.

O PT, partido de Lula, teria revelado à CNM que o ex-presidente não poderia participar da Marcha dos Prefeitos devido a "questões logísticas".

"A participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava prevista para as 14h, mas ele não compareceu. A equipe entrou em contato e informou que não seria possível a participação por questões logísticas", informaram os assessores.