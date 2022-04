Aprovado Centro de Tratamento Integrado do Espectro Autista

O projeto que cria o Centro Municipal de Tratamento Médico Integrado do Espectro Autista (CMTMiea), de autoria do vereador Claudio Janta (SD), foi aprovado ontem na Câmara de Porto Alegre. O objetivo da matéria é garantir para as pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o atendimento médico especializado no sistema público de saúde.

O centro municipal também será responsável por registrar, no Censo de Inclusão de Autistas, os usuários atendidos no sistema público de saúde e promover interação entre os profissionais do CMTMiea e os profissionais da educação básica, com a finalidade de dar melhores condições de participação e aprendizagem aos estudantes com TEA. O atendimento pedagógico disponibilizado através de oficinas de aprendizagem será responsabilidade de profissionais da área da saúde, educação, esportes e cultura.

"Pais, mães e cuidadores de crianças com TEA sofrem dificuldades tanto para conseguir um diagnóstico do transtorno quanto para ter acesso a toda a rede necessária de profissionais para colaborar com o desenvolvimento dos filhos. O problema da dificuldade em encontrar profissionais especializados e estruturas dedicadas ao tratamento do transtorno é que o diagnóstico precoce do autismo é crucial. Quanto mais cedo o autismo é tratado, maior a chance de desenvolvimento da pessoa", declarou Claudio Janta.

Na sessão de ontem, Luiggi Bertaco assumiu a cadeira de vereador pelo PDT no lugar do vereador Marcio Bins Ely, que está de licença.