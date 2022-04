União Brasil pode deixar grupo da terceira via

O presidente da União Brasil, Luciano Bivar, indicou ontem que pode ficar de fora do grupo de partidos que querem um candidato único para representar a chamada terceira via nas eleições presidenciais.

Bivar é o pré-candidato da União Brasil e diz que a decisão definitiva será tomada na próxima quarta-feira, em novo encontro do partido com os presidentes de PSDB/Cidadania (que pretendem se unir em numa federação) e MDB. "Na reunião de quarta, vamos decidir se vamos querer uma candidatura única ou não. A cada vez criam um imbróglio para retardar (a decisão sobre a candidatura única) e o tempo urge", diz. "O União Brasil não pode ficar mais a reboque de querelas ou grupos que não queiram chegar a lugar nenhum."

A declaração é dada no dia seguinte a uma reunião de dirigentes do grupo da terceira via. Na ocasião, a União Brasil foi representada por Antônio de Rueda, vice-presidente do partido, e Elmar Nascimento, líder da bancada na Câmara.

Segundo Bivar, os participantes da reunião relataram pessimismo com a hipótese de o grupo chegar a um consenso sobre a candidatura única. "O União tem que tomar uma decisão agora, não pode mais postergar, que é o que parece que esta acontecendo", avalia. "Eu não sei o que se passa no MDB e no PSDB. Eu sei que esse conjunto de forças que estão se reunindo não estão chegando a lugar nenhum".