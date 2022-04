Depois de 2 anos, processo contra deputado é aberto

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara instaurou ontem processo contra o deputado Wilson Santiago (Republicanos-PB), mais de dois anos após o plenário derrubar decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que afastou o parlamentar de seu mandato em caso de suspeita de corrupção. A ação foi a primeira a ser instaurada na retomada dos trabalhos do Conselho de Ética.

Santiago havia sido afastado do mandato no final de dezembro de 2019 em decisão do ministro Celso de Mello, decano do STF, sob o argumento de que a sua manutenção no cargo representava ameaça às investigações. O parlamentar é acusado pelo Ministério Público de desviar verbas de obras contra a seca no sertão da Paraíba.