Bolsonaro se compromete com pauta dos municípios na abertura da Marcha dos Prefeitos

Começou oficialmente ontem a XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, na capital federal. Liderado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o evento, conhecido como Marcha dos Prefeitos, contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Ele saudou a plateia com mais de 8 mil participantes: "Passa por nossas mãos não o futuro dos municípios apenas, mas o desta grande nação, Brasil. Se para a prefeitura não é fácil, imagine para a presidência da República. Nós pedimos sabedoria, força para resistir e coragem para decidir". A segunda parcela da cessão onerosa, a ser recebida pelos municipais, foi levantada pelo líder nacional. "A segunda parcela vai resultar em R$ 7 bilhões para estados e municípios. Tenho certeza de que faremos um bom uso disso tudo, porque me considero prefeito também." A medida está prevista no Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 3/2022, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Após a abertura, foi apresentada pelo presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, a carta "Município: o caminho para um Brasil melhor", entregue a Bolsonaro.