Deputados aprovam nome de Edson Brum ao TCE

Os deputados estaduais aprovaram ontem - com 44 votos favoráveis; e três, contrários - a indicação do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, deputado estadual Edson Brum (MDB), à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Agora o projeto segue para a sanção do governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) e, em seguida, iniciam os trâmites no próprio TCE para a posse do novo conselheiro.

Para assumir a cadeira na Corte de Contas, Brum deve se desfiliar do MDB. Entretanto, até a posse no TCE pode continuar exercendo funções políticas, como a titularidade da pasta de Desenvolvimento Econômico. Aos 56 anos, Brum está no quinto mandato de deputado estadual, sempre pelo MDB, partido no qual se filiou ainda na juventude, em Rio Pardo, sua cidade natal. Foi presidente da Assembleia em 2015. Em 2021, assumiu a pasta de Desenvolvimento Econômico.

Seu nome foi chancelado pela bancada emedebista para substituir o conselheiro aposentado Algir Lorenzon, que ocupava uma das quatro cadeiras indicadas pela Assembleia Legislativa no TCE. Lorenzon - que, nos anos 1970 e 1980, fez carreira política como deputado estadual pelo MDB - se aposentou do TCE para assumir uma vaga de conselheiro da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS (Agergs).

Ontem, Brum foi ao plenário da Assembleia para acompanhar pessoalmente a votação. Vários deputados - de diversos partidos, inclusive adversários políticos do emedebista - subiram a tribuna para elogiar o indicado.

Edegar Pretto (PT) projetou que o Tribunal de Contas ganhará qualidade com a presença de Edson Brum entre os conselheiros. "Em nome da bancada do PT, quero dizer que estamos muito tranquilos e esperançados, porque o Tribunal de Contas leva um dos principais parlamentares dessa casa, que conhece o RS de ponta a ponta. O olhar e o conhecimento de alguém que realmente conhece o Estado vai fazer a diferença dentro do TCE."

O presidente da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, Elizandro Sabino (PTB) - que coordenou a sabatina de Brum no colegiado - disse que o emedebista acumula as características necessárias a um conselheiro do TCE. Por exemplo, "diálogo, maestria e comando". Segundo Sabino, Brum demonstrou essas qualidade, quando foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde soube conduzir o debate em torno de temas polêmicos. "Não só isso, em pautas sensíveis ao RS, nesta tribuna, a voz de vossa excelência fez toda a diferença."