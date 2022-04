'Teve grandeza', diz João Doria sobre carta de Eduardo Leite

O ex-governador de São Paulo e pré-candidato do PSDB à presidência da República, João Doria, demonstrou apreço e gratidão ao seu correligionário e ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, após este reconhecer a legitimidade de Doria em disputar o Palácio do Planalto.

Na sexta-feira (22), Leite publicou uma nota em que afirma que Doria deve conduzir o “centro democrático” nas eleições de outubro. Até então, o gaúcho não descartava em ser ele o candidato e fazia pressão para que o partidos, e outras siglas aliadas, revissem a posição de ter o paulista como ficha um, visto o fraco desempenho de Doria nas pesquisas.

“Ele teve grandeza e honradez por manifestar seu apoio por escrito, em uma linda carta que redigiu. O agradeci por ter reconhecido o valor das prévias. Hoje a noite (terça-feira, 26) estarei em Brasília e vou jantar com o Eduardo”, informou Doria, durante visita à Agrishow, em Ribeirão Preto.

A carta de Leite parece ter afastado as dúvidas acerca de quem representará os tucanos na disputa pela mais alta cadeira da política brasileira. “Vamos seguir com essa soma de forças e valores. Ele (Leite) foi um excelente governador, é uma pessoa que eu tenho estima pessoal e estou seguro que o gesto da carta reproduz sim seu verdadeiro sentimento”, declarou Doria. Para ele, a situação está resolvida e pacificada internamente no partido.

O PSDB ainda negocia com diversos partidos de centro e centro-direita, visto que, até agora, nenhum nome pontuou nas pesquisas eleitorais a ponto de se mostrar competitivo o suficiente para tirar Jair Bolsonaro (PL) ou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do segundo turno.

“Estou muito confiante na condução do Bruno Araújo (presidente nacional do PSDB) com os demais partidos. Atualmente são o Cidadania, o MDB e o União Brasil (federação entre DEM e PSL). Temos muita esperança de que sejamos capazes de ajudar o Brasil e romper com a polarização de Lula e Bolsonaro. O País merece outra opção”, ensejou o pré-candidato.

Doria diz que a competitividade de uma chapa está acima de seu interesse pessoal em encabeçá-la e acredita que as pesquisas demonstram que a população deseja uma política para além do PT e do bolsonarismo.

Em entrevista coletiva durante uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina, Doria comentou sobre suas pretensões para a agropecuária brasileira caso saia vitorioso na disputa.

“É obrigação de um governo estimular, investir e financiar o agro, desde o pequeno e médio agricultor até o grande produtor, principalmente pela sua capacidade exportadora, para que ele tenha condições mais competitivas. O Brasil é o maior fornecedor de alimentos do mundo, mas pode crescer muito na sua indústria, que já demonstra muita solidez, tecnologia e capacidade”, afirmou o paulista.