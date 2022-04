Vereadores da Capital aprovam mudança de nome da Secretaria Municipal da Cultura

A Secretaria Municipal de Cultura vai passar a se chamar de Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. A mudança foi aprovada na sessão da Câmara de Porto Alegre ontem à tarde.

O projeto de autoria do Executivo foi aprovado por 22 votos a favor e quatro contrários. Segundo a vereadora Laura Sito (PT), apesar da simplicidade da proposta, o tema não é tão fácil.

A parlamentar disse que mais da metade dos negócios de economia criativa da Capital está localizada no Centro, sendo em sua maioria ligada a gastronomia e moda. Para a vereadora, a prefeitura deve incentivar empreendimentos nas periferias, e citou o afroeempendedorismo. "Dos empreendedores criativos, 87% se declaram brancos, um retrato das questões de racismo estrutural e falta de oportunidades para o povo negro." E prosseguiu: "Esses desafios não serão superados sem investimento público, sem a real valorização do setor da cultura, sem que os pequenos negócios da cidade recebam o devido tratamento pelo poder público, não adianta termos o status de secretaria se nós não investirmos, não dermos as condições para que esses negócios possam se estruturar."