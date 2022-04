Servidores protestam por reajuste salarial e IPE Saúde

Os servidores públicos de todas as esferas realizam um ato unificado nesta terça-feira, a partir das 9h, em defesa do IPE Saúde, reposição salarial e revisão do salário-mínimo regional. Os trabalhadores pretendem se concentrar em frente ao prédio do IPE Saúde (Av. Borges de Medeiros, 1945) e caminhar até o Palácio Piratini, nos arredores da Praça da Matriz.

Os servidores estão com o salário congelado há sete anos. Também receberam parcelado por 57 meses. Conforme o Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul (Sintergs), os funcionários públicos perdera mais de 50% do poder de compra. O governo do Estado protocolou um projeto na Assembleia que prevê 6% de reposição salarial aos servidores.

Além da defasagem salarial, o funcionalismo público gaúcho ainda enfrenta o sucateamento do IPE Saúde, que, com o crescente descredenciamento de médicos e hospitais, está cada vez mais precário. Quanto ao reajuste do piso regional, as negociações entre entidades sindicais e patronais está sendo conduzida pela Assembleia Legislativa. As centras sindicais reivindicam pouco mais de 10% da inflação de 2021; os empresários não querem nenhum reajuste.