Indicação de Edson Brum ao TCE deve ser votada hoje no plenário

Um dos quatro projetos aptos à votação na Assembleia Legislativa hoje é a indicação do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum (MDB), ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). Ele foi indicado pela bancada emedebista para a vaga do ex-conselheiro Algir Lorenzon - que se aposentou do TCE aos 72 anos, para assumir uma cadeira no conselheiro da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

No início de abril, Brum foi sabatinado na Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia. Ainda em abril, os membros do colegiado aprovaram - com 11 votos favoráveis e apenas um, contrário - a indicação do emedebista ao TCE. A última etapa para formalizar o nome de Edson Brum é a aprovação no plenário. Os líderes das bancadas se reúnem no final da manhã desta terça-feira, na sala da presidência, para decidirem se essa e outras matérias entrarão na ordem do dia da sessão marcada para às 14h.