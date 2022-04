Decreto de indulto para Daniel Silveira será cumprido, afirma Bolsonaro

Durante a abertura da 27ª edição da Agrishow, uma das principais feiras de agronegócio da América Latina que ocorre nesta semana em Ribeirão Preto (SP), o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), voltou a afirmar que pretende conceder um perdão presidencial ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). O parlamentar foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 8 anos e 9 meses de prisão, em regime inicial fechado, por ataques aos ministros da corte.

“O decreto da graça do indulto é constitucional e será cumprido. No passado, soltavam bandidos e ninguém falava nada. Hoje, eu solto inocentes”, disse Bolsonaro, durante seu discurso na cerimônia de abertura da Agrishow. “Há uma especulação por aí, mas não vou entrar em detalhes”, ressaltou.

Na chegada à feira, o presidente atraiu dezenas de apoiadores do governo para realizar as chamadas motociatas - uma comitiva de pilotos conduzindo motos e motocicletas que desfilaram pelos arredores de Ribeirão Preto e acompanharam Bolsonaro pelo caminho até a Agrishow, causando congestionamento na chegada à feira.

A poucos meses das eleições gerais, marcadas para outubro, Bolsonaro indicou que não cederá o cargo que ocupa com facilidade. “Apenas Deus me tira daquela cadeira”, destacou, para o delírio de simpatizantes que acompanhavam a solenidade.

O chefe do Executivo pregou, à plateia, mais uma vez, o armamento massivo da população brasileira. "Temos aproximadamente 600 mil CACs (Certificado de Registro Pessoa Física - Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) no Brasil. Determinei à Defesa que tomasse medidas para desburocratizar. Eu quero, neste ano, pelo menos mais 100 mil CACs no Brasil”, disse, exaltando também a aprovação na Câmara dos Deputados a aprovação da posse de arma em toda a extensão da propriedade rural. “Quero que todo cidadão de bem tenha sua arma em casa”, incentivou Bolsonaro.

Sobre questões pertinentes à agropecuária brasileira, o presidente incentivou o aumento da produção de trigo no País, exaltou as negociações com Vladimir Putin antes do estopim da guerra entre Rússia e Ucrânia e afirmou que pode descumprir uma possível decisão do STF caso os ministro do Supremo decidam aprovar o novas demarcações para terras indígenas.

“Dentro do STF, tem uma ação sendo levada adiante pelo ministro (Edson) Fachin querendo um novo marco temporal. Se ele conseguir vitória nisso, me restam duas coisas: entregar as chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. Eu não tenho alternativa”, alegou o mandatário brasileiro.

Para Bolsonaro, as áreas de conservação demarcadas como território indígena atrapalham o agronegócio. Ele correlaciona, por exemplo, a capacidade produtiva do país no trigo com áreas demarcadas em Roraima.

“Hoje, produzimos 7 milhões de toneladas de trigo. Precisamos de 12 milhões. E a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) apresentou um plano que desde 2019 está em vigor. Nós temos como dobrar a quantidade de trigo. Podemos brevemente produzir 23 milhões de toneladas de trigo. Isso vem, em parte, de 1 milhão de hectares em Roraima, que depende de irrigação. O Estado foi impedido de produzir por causa da potencialização de terras indígenas”, disse.