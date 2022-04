Concurso público da Ceasa tem duas vagas na disputa

A Ceasa, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), informa que as vagas de engenheiro civil e engenheiro agrônomo, que haviam sido excluídas do concurso público realizado em janeiro, voltaram a ser abertas mediante decisão judicial. O salário para carga horária de 40 horas semanais é de R$ 4.983,35, mais benefícios como vale-transporte e vale-alimentação, além de plano de saúde.

As inscrições se encerram às 17h do dia 13 de maio e podem ser feitas no site da Fundatec (www.fundatec.org.br), banca escolhida para a realização do certame. As provas serão realizadas no dia 26 de junho. O valor da inscrição é de R$ 211,22.

O edital de homologação dos oito candidatos aprovados na seleção feita em janeiro (dois advogados, dois administradores, um técnico em Informática, um técnico em Contabilidade, um contador e um técnico em Segurança) será publicado no dia 15 de junho. O edital de homologação dos engenheiros aprovados na próxima fase do concurso será publicado em 7 de outubro.

Concurso público

Vagas: analista – engenheiro civil e analista – engenheiro agrônomo

Carga horária semanal: 40 horas

Salário: R$ 4.983,35

Inscrições: até as 17h de 13/5/2022 pelo site www.fundatec.org.br

Valor da inscrição: R$ 211,22

Data das provas: 26/6/2022