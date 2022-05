Eleições impactam ritmo de votações no Legislativo da Capital

As sessões plenárias da Câmara da Capital foram, em sua maioria, curtas e sem votações de projetos relevantes no primeiro quadrimestre deste ano. O diretor Legislativo, Luiz Afonso, disse que é normal a redução da atividade em ano eleitoral, pois muitos partidos estão se movimentando para definir as candidaturas. Destacou ainda que, em 2021, vários projetos relevantes do Executivo foram votados.

Presidente da casa, Idenir Cecchim (MDB) observa que os primeiros projetos votados neste ano não exigiram muita discussão, por isso as sessões foram mais breves. O líder da oposição, Aldacir Oliboni (PT), acredita que o Executivo tenha concentrado os projetos mais polêmicos em 2021 para não coincidirem com o ano de eleição. Ele citou, por exemplo, a reforma da Previdência, a privatização da Carris e a extinção dos cobradores de ônibus.

Oliboni observa que o governo se vale da maioria em plenário para evitar o debate de temas polêmicos. "Quando (o projeto) vem do governo, ele manda sempre em regime de urgência, em 30 dias está em condição de votação. Quando é iniciativa de vereador, tem que passar pela pauta do plenário, primeira e segunda sessão de pauta, passar pela Procuradoria." Outra questão apontada pelo parlamentar é que, com as movimentações por conta das eleições, talvez o governo de Sebastião Melo (MDB) não tivesse o apoio necessário para votar os projetos neste ano.

Doutor em Ciência Política e professor do Departamento de Ciência Política da Ufrgs, Rodrigo Stumpf avalia que a atividade legislativa reduzida é normal em anos eleitorais, por conta das candidaturas de parlamentares e das movimentações nos partidos. "Além dos motivos puramente eleitorais, no período pré-eleição, as alianças estão em formação, impactando as relações no nível local. Um partido que até agora era aliado do prefeito pode preferir não garantir vitórias no plenário se não forem aliados na eleição estadual ou nacional. Mas melhor do que romper relações, é colocar tudo em banho maria. Assim, as tramitações ficam mais lentas e poucos projetos vão ao plenário", analisa o professor.