Mais 15 prefeitos de praça serão nomeados neste sábado em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre promove, neste sábado (23), mais uma edição do projeto Prefeitos de Praças. Agora, será a vez das regiões Centro e Noroeste da Capital nomearem mais 15 voluntários destinados a auxiliar o poder público nos cuidados com a preservação e manutenção dos parques e praças da Capital. Com isso, Porto Alegre chegará a 93 voluntários nomeados.

O prefeito Sebastião Melo (MDB) fará a nomeação dos moradores e líderes comunitários a partir das 9h30min, na Praça Bartolomeu de Gusmão (avenida Farrapos, bairro Floresta). Às 11h, o evento seguirá no bairro Boa Vista, na Praça Japão (Alameda Sebastião de Brito, 123).