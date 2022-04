Plenário da Assembleia deve votar na próxima semana a indicação de Brum ao TCE

A indicação do ex-secretário estadual do Desenvolvimento Econômico e deputado estadual, Edson Brum (MDB), para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) pode ser votado no plenário da Assembleia Legislativa na próxima semana. Na manhã desta quinta-feira (14), a penúltima etapa do processo de indicação foi concluída, quando a Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle aprovou – por 11 votos a um – o parecer favorável ao nome de Brum ao TCE. O relatório foi apresentado por Luiz Fernando Mainardi (PT).

Na semana passada, o emedebista foi sabatinado na Comissão de Finanças. Ele deve ocupar a vaga do ex-conselheiro Algir Lorenzon – que se aposentou do TCE aos 72 anos, para assumir uma vaga como conselheiro da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

A vaga de Lorenzon é uma das quatro indicadas pela Assembleia. Lorenzon foi indicado a conselheiro do TCE em 20 de dezembro de 1989. A indicação ocorreu depois de uma carreira consolidada no Parlamento gaúcho. Ele foi deputado estadual pelo MDB por quatro mandatos (1974, 1978, 1982 e 1986), além de presidir o Legislativo entre 1987 e 1988. Na presidência do Parlamento gaúcho, instalou os trabalhos da constituinte estadual.

Dos sete conselheiros da corte, quatro são indicados pela Assembleia; um é escolhido pelo governador; e dois são oriundos do corpo técnico do próprio tribunal. Das indicações técnicas, uma é feita pelo Ministério Público de Contas, que apresenta uma lista com três nomes ao governador, para que ele escolha um dos indicados; e a outra é feita pelos auditores substitutos de conselheiro, que também submetem uma lista tríplice ao governador.

As maiores bancadas do Legislativo se revezam-na indicação às quatro vagas que o Parlamento tem direito no TCE. A vaga de Algir Lorenzon era da bancada do MDB, que escolheu Brum para o posto. Agora, depois da aprovação da indicação pela comissão, o nome de Brum precisa ser aprovado pela maioria dos deputados estaduais no plenário da Assembleia.

O único membro da Comissão de Finanças que votou contra à indicação foi Giuseppe Riesgo (Novo). Ao justificar seu voto, o deputado defendeu a mudança no método de indicação dos conselheiros do Tribunal de Contas, que, na avaliação dele, deveriam ter um perfil “essencialmente técnico”. Riesgo sugeriu ainda a retomada de projetos que já tramitam na Casa, que preveem a abertura de editais com requisitos técnicos para a indicação de conselheiro do TCE.