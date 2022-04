Direção do PT aprova indicação de Alckmin para vice de Lula

O diretório nacional do Partido dos Trabalhadores aprovou nesta quarta-feira (13) a indicação do nome do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) para compor a chapa de Lula (PT) como vice-presidente.

Agora, o tema será levado ao encontro nacional do partido, que será realizado nos dias 4 e 5 de junho.

Texto elaborado pelo diretório, que indica a aprovação da aliança e da composição da chapa, diz que o PT deve buscar ampliar o apoio ao ex-presidente Lula "em outros setores políticos e sociais do campo democrático" para derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL), num processo eleitoral "que já se revela o mais duro desde a redemocratização do país".

O documento diz ainda que a indicação do nome de Alckmin é um "importante passo na direção almejada". "Confirmará nossa disposição de, no governo, implementar um programa de reconstrução e transformação do Brasil, ampliando nossa base social."

Na última sexta-feira (8), o PSB indicou formalmente o nome de Alckmin para compor a chapa. Agora, ela será formalizada na convenção partidária do PT, que deverá ocorrer entre o fim de julho e começo de agosto.

No encontro do diretório desta quarta também foi aprovada a federação partidária com PC do B e PV. Foram discutidas ainda uma proposta de estatuto e carta programa da federação que serão levadas ao debate com as legendas.

LINHA DO TEMPO

Chapa Lula-Alckmin

O que foi encaminhado:

- Na última sexta-feira (8), a cúpula do PSB indicou formalmente o nome de Geraldo Alckmin (PSB) para compor a chapa do ex-presidente Lula (PT) como candidato a vice-presidente

- Na reunião desta quarta (13), o diretório nacional petista indicou a chapa para aprovação no encontro nacional do partido

O que falta:

- Aprovação na chapa no encontro nacional do PT, que será realizado nos dias 4 e 5 de junho

- Formalização na convenção partidária do PT, entre o fim de julho e começo de agosto

Candidatura Lula:

O que foi encaminhado:

- O anúncio da pré-candidatura de Lula deverá ocorrer em ato no dia 7 de maio em São Paulo. A expectativa é que o ex-governador Geraldo Alckmin participe

O que falta:

- Nome do ex-presidente deverá ser aprovado na convenção partidária do PT, entre fim de junho e começo de agosto

- O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) impôs como data limite para registrar a candidatura no dia 15 de agosto

Federação:

O que foi encaminhado:

- No dia 9 de março, depois de cerca de quatro meses de negociações, PT, PC do B e PV decidiram formar uma federação partidária. O PSB, que negociava até então com as siglas, optou por ficar de fora da união de partidos

- Na reunião desta quarta (13) do diretório nacional do PT foram discutidas carta programática e estatuto da federação

O que falta:

- Carta programática e estatuto serão compartilhados com os demais partidos da federação

- Oficialização das federações partidárias devem ser realizadas até 31 de maio, segundo prazo estabelecido pelo STF (Supremo Tribunal Federal)