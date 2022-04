Rodrigo Janot se filia ao Podemos e partido cogita lançar candidatura

O ex-procurador-Geral da República Rodrigo Janot se filiou ao Podemos e pode ser pré-candidato nas eleições deste ano. Ao menos é o que deseja a sigla, segundo o senador Alvaro Dias, líder do partido no Senado. A filiação de Janot ao Podemos do Distrito Federal aconteceu no dia 1º deste mês. "Ele tinha pedido discrição, porque não pretendia ser candidato, mas, diante desse fato do TCU, até para ver se estimula ele a disputar as eleições, divulgamos a filiação", disse o senador, em entrevista ao UOL.