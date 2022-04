Antes de painel no Fórum da Liberdade, manifestantes fazem protesto contra Moro

Pouco antes do começo do painel com o pré-candidato à presidência Luiz Felipe D'Ávila (Novo) e o ex-juiz e ex-pré-candidato à presidência Sérgio Moro (União Brasil), ocorreu um conflito entre o público presente e dezenas de manifestantes contrários a Moro, que entraram no hall de entrada do auditório da PUCRS, onde os frequentadores do Fórum da Liberdade se concentravam, à espera do painel. Nos cartazes portados pelos manifestantes haviam frases como “Moro lacaio imperialista”, e criticaram o que chamaram de “projeto neoliberal” do ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (PL).