Uma dos pilares da gestão do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), é a revitalização do Centro Histórico. Além de já ter aprovado o projeto de um Plano Diretor específico para a área, a fim de incentivar a construção civil e atrair novos empreendimentos, a prefeitura está encaminhando uma série de ações, como a reforma do Mercado Público e outros cuidados com a região.

Melo também elogia a operação do Cais Embarcadero, uma espécie de projeto-piloto da revitalização do Cais Mauá, cujo edital está em preparação. O prefeito de Porto Alegre comentou esses e outros desafios da cidade, bem como o cenário atual da comunicação, durante visita do diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero, que esteve no Paço Municipal nesta terça-feira (12). Na oportunidade, o executivo do JC entregou a Melo o convite para participar na 24ª edição do Marcas de Quem Decide, que acontece na próxima terça-feira, 19 de abril, no espaço Multiverso do Cais Embarcadero.