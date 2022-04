Ranolfo projeta entregas do governo até o fim do mandato

O governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) reiterou, nesta terça-feira (5), que pretende dar seguimento aos projetos e obras em andamento no Rio Grande do Sul, para realizar o maior volume possível de entregas ainda neste ano. Ranolfo assumiu a chefia do Executivo no dia 31 de março. “Faremos uma gestão de continuidade”, resumiu o governador, ao projetar os nove meses de mandato que tem pela frente.

Além de concessões de rodovias que deverão atrair aportes privados – o bloco de estradas estaduais na Serra, por exemplo, terá leilão nesta quarta-feira (6) na B3 –, o Programa Avançar prevê R$ 6,3 bilhões em investimentos com recursos próprios do Estado, em diversas áreas.

Em termos de infraestrutura viária, o governador salienta a importância de obras que entregarão acessos asfálticos a municípios gaúchos. Ranolfo observa que serão mais de 40 dessas obras até o fim de 2022.

De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), no início da atual gestão, em 2019, eram 62 localidades gaúchas que não tinham acessos asfálticos. Com as empreitadas previstas em 42 cidades até o fim de 2022, restarão 20 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul sem essa infraestrutura.

Ranolfo ressalva que, ainda que não consiga resolver neste ano o acesso de todas as localidades, a ideia é deixar projetos prontos para que fiquem encaminhadas obras também nesses locais, a fim de que sejam feitas assim que possível.

O governador também destaca os R$ 490,2 milhões que o Estado está investindo em rodovias federais. A partir de um remanejamento orçamentário e um acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), serão impulsionadas as empreitadas na BR-116 e na BR-290. “São recursos que irão acelerar obras importantes para resolver alguns gargalos, como o da 116”, observa Ranolfo.

Para além de investimentos, o governador ainda aponta a adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) da União em maio como um passo importante para equacionar a questão das contas públicas – o Rio Grande do Sul está discutindo e buscando a adesão desde 2016.

Ranolfo ainda observa a afinidade dos novos secretários – houve mudanças em 12 pastas em função de integrantes do primeiro escalão que se desincompatibilizaram dos cargos para concorrer nas eleições – e a continuidade de quadros em pastas importantes, como Fazenda, Casa Civil e Comunicação. Além da integração da equipe, nesses primeiros dias como governador, Ranolfo está fazendo uma série de visitas aos demais chefes de Poderes, presidentes de instituições públicas, bem como aos meios de comunicação.

Acompanhado da secretária estadual da Comunicação, Tânia Moreira, o governador do Estado visitou o Jornal do Comércio nesta terça-feira, quando foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, pelo diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero, e pelo editor-chefe, Guilherme Kolling.