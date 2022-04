O ex-juiz Sergio Moro cumpre agenda no Rio Grande do Sul desde ontem. Recém-iniciado na vida política, Moro se filiou ao Podemos e pouco depois migrou para o União Brasil - fusão de PSL e DEM. Inicialmente, disse que desistiria de tentar a presidência da República, mas no dia seguinte voltou a cogitar a hipótetese.

O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL) participou, nesta segunda-feira (11), de reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias). "Eu não desisti de transformar ou de mudar o País. Ocorre que existe uma percepção de que é necessário que haja uma via democrática única para fazer frente as duas propostas políticas de extremos. E a gente precisa ter um centro unificado para fazer face a esses desafios. Nesta perspectiva, ninguém abria mão de nada, ninguém se dispunha a fazer uma espécie de sacrifício, e essa minha movimentação representa a ideia de dar um passo atrás para ajudar na formação dessa via democrática, para conseguir reunir as forças necessárias para ir adiante", explicou Moro já no início de sua apresentação, justificando sua filiação ao União Brasil. As informações foram repassadas pela assessoria de imprensa da CIC Caxias.

Nesta terça (12), Moro palestra às 12h45min na Câmara de Indústria e Comércio e Serviços de Canoas, na Região Metropolitana. Mais tarde, às 16h45min, o ex-ministro participa, em Porto Alegre, do painel Quais os caminhos para o Brasil, no Fórum da Liberdade, que está em sua 35ª edição.