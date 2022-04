AL lidera debate sobre reajuste do piso regional

Nesta quarta-feira), a partir das 10h, a Assembleia Legislativa lidera mais uma rodada de debates sobre o salário mínimo regional entre governo, sindicatos e empresários gaúchos. O reajuste do piso, que tem como data base o mês de fevereiro de cada ano, segue em discussão, e depende do avanço das articulações entre entidades representativas dos trabalhadores e patronais ou, na impossibilidade de um acordo, da apresentação de uma proposta definitiva do governo, via projeto de lei. Pela primeira vez, o Parlamento gaúcho lidera oficialmente a Mesa de Negociações sobre o Salário Mínimo Regional e busca colaborar para o estabelecimento do equilíbrio entre as propostas do novo índice.

Desde o início de 2022 foram feitas três reuniões na sede do Parlamento para tentar avançar no tema, uma liderada pelo ex-presidente da Casa Gabriel Souza (MDB) e duas por seu sucessor, Valdeci Oliveira (PT). Em todas, as divergências entre as partes impediram a indicação de um calendário limite ou de um acordo em torno do valor do reajuste. Proponente da Mesa de Negociações sobre o Salário Mínimo Regional, o deputado Luiz Fernando Mainardi (PT) reconhece que o diálogo está em ritmo lento, mas comemora, no entanto, o fato de não estar mais em debate a extinção do piso regional, que chegou a ser levantada.

"A divergência entre as partes ainda é muito grande, mas conseguimos superar uma barreira importante, que foi a sustentação dos empresários para extinção do piso. Eles defendem que o cenário econômico agravado pela pandemia não sustenta o reajuste, mas contestamos que a economia está reagindo e precisamos compensar pelo menos a inflação para os trabalhadores", explica Mainardi.

A proposta que ganha força entre os parlamentares e centrais sindicais é de um reajuste de 15,58%, que compensaria as perdas inflacionárias dos últimos dois anos, sem ganhos reais para os trabalhadores. As entidades patronais, por sua vez, resistem a qualquer reajuste, e o Executivo gaúcho participa das reuniões mais como observador do que interlocutor, deixando a cargo do líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes (PP), as negociações, que também contam com participação de representantes da Casa Civil e Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego e Renda.

Em reunião realizada em março, o diretor da Fiergs, Guilherme Scozziero Neto, em nome das federações empresariais, destacou que as entidades sustentam que não é momento para qualquer reajuste. "Não temos aversão ao reajuste, mas temos divergência sobre a oportunidade. Estamos superando a pandemia e vivendo uma possível retomada, mas os índices de confiança dos empresários voltaram a cair. A inflação impacta a todos e corrói a geração de riqueza. E o salário mínimo regional tem, historicamente, um acúmulo de aumento real", disse.

Gerente da assessoria parlamentar da Fecomércio, Lucas Schifino reforça a posição das entidades patronais de que não haja reajuste do piso neste ano. Segundo ele, não existem evidências do impacto positivo do piso na economia gaúcha, desde sua instituição. Na visão da entidade, o salário mínimo regional colabora para achatar a diferença entre o piso e o salário médio, prejudicando os trabalhadores mais vulneráveis e aumentando a informalidade.

Para as centrais sindicais é urgente uma reposição que garanta ao menos a recuperação da inflação. Nesse sentido, o reajuste de 15,58% equivaleria à inflação de 2019, que não foi recuperada no piso de 2021, somada à do ano passado. "O que obtivemos o ano passado foi uma reposição parcial de inflação passada. Recebemos o reajuste em dezembro, mas deveria ter sido em fevereiro. Ficamos 11 meses no prejuízo", disse o representante da Conlutas, Taciel da Silva, após a reunião do grupo.

Em 2021, o projeto de Lei do Executivo sobre o reajuste foi encaminhado à Assembleia no mês de julho, e aprovado em 14 de dezembro, reajustando o mínimo regional em 5,53%, com faixas salariais que variam entre R$ 1.305,56 e R$ 1.654,50. O reajuste foi retroativo a partir de outubro do ano passado, cobrindo apenas metade da inflação dos 12 meses. Na época governo propunha reposição de 2,73%, com retroatividade a 1º de fevereiro, e as centrais sindicais pediam 10,3% para cobrir a inflação. Depois das negociações, a Assembleia acabou aprovando o percentual de 5,53%, apresentado pelo líder do governo, via emenda.

Segundo o deputado Mainardi, que deve propor ao longo desta semana a instalação de uma Frente Parlamentar para Debater o Mínimo Regional, o ideal é que as partes consigam evoluir para um acordo sobre o índice de reajuste, evitando, assim, que o governo tenha de arbitrar sobre questão e apresentar projeto com o reajuste. "A cada mês que passa o salário vigente está mais baixo, ainda mais com a alta dos alimentos, combustíveis, gás. Se demorar muito mais o debate, complicará ainda mais, pois a inflação está muito alta", completa.