No Estado, Bolsonaro inaugura obras

Em rápida passagem pelo Rio Grande do Sul, na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpriu agendas em Pelotas, Bagé e Passo Fundo, onde vistoriou e inaugurou obras. Pelotas abriu a agenda presidencial, pela manhã, onde Bolsonaro inaugurou a duplicação do contorno rodoviário da BR-116 e que recebeu investimentos de cerca de R$ 690 milhões. Em Bagé, o presidente fez a entrega formal das obras da unidade de radioterapia do Hospital do Câncer da Santa Casa da cidade. O último roteiro do presidente no Estado foi em Passo Fundo, quando inaugurou a ampliação do aeroporto regional Lauro Kortz.