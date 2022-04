Tribunal Regional Eleitoral gaúcho se prepara para o pleito de outubro

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul está com os preparativos em curso para a realização das eleições de outubro. O presidente da corte eleitoral gaúcha, Arminio José de Abreu Lima da Rosa, está bastante otimista em relação ao processo. "Nós já estamos com todos os preparativos feitos, estamos com toda a nossa organização já ajeitada e nós temos a maior tranquilidade em relação ao pleito eleitoral que se avizinha tanto da atuação da Justiça Eleitoral gaúcha quanto da nacional. Temos essa tranquilidade e podemos transmitir à sociedade gaúcha quanto à votação e à apuração das eleições de outubro", projetou o desembargador.

Sobre o combate à desinformação, tema enfatizado por Lima da Rosa, o TRE desenvolveu atividades próprias na busca para coibir as notícias falsas. Uma delas é a Comissão de Enfrentamento à Desinformação do TRE, comandada pelo desembargador Jorge Luís Dall'Agnol e que foi constituída desde as eleições municipais de 2020. Outra iniciativa é o convênio que o tribunal tem junto a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), com transmissões por rádio, televisão e mídia impressa, para a valorização da "boa informação". O TRE ainda tem programas com escolas e universidades, com o objetivo de engajar a comunidade estudantil e acadêmica no combate contra às notícias falsas.

O presidente destacou ainda o novo Centro de Atendimento ao Eleitor (CAE), localizado no Centro Histórico da Capital - Siqueira Campos, número 805. Lima da Rosa observou que o CAE está modernamente equipado para atender o público no local, mas enfatizou que a preferência ainda é pelo atendimento online, pelo site do TRE.

A diretora-geral do TRE, Ana Gabriela de Almeida Veiga, destacou que pelo Justiça Eleitoral (JE) digital pode ser realizada a maioria dos serviços oferecidos pelo tribunal, inclusive tirar a primeira via do título de eleitor. Para quem precisa fazer a primeira o primeiro título ou está com a situação irregular, o prazo final é 4 de maio. Devido à pandemia, o TRE interrompeu o cadastramento biométrico.