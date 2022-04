Cidades brasileiras acumulam R$ 341,3 bi em prejuízos por desastres naturais

Os desastres naturais e climáticos, como estiagem e excesso de chuvas, causaram às cidades brasileiras prejuízos na ordem de R$ 341,3 bilhões entre os anos de 2013 e 2022. Segundo estudo divulgado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), 93% dos municípios sofreram impactos diretor das mais de 53,9 mil ocorrências registradas nesse período. Em contrapartida, as prefeituras receberam do governo federal apenas 4,5% do valor total dos danos contabilizados, cerca de R$ 15,4 bilhões.

A entidade destaca que os desastres naturais, que desencadeiam danos humanos, materiais e ambientais, estão a cada ano mais severos, como é o caso da seca que castiga os estados do Sul. Com isso, afetam a continuidade de serviços essenciais como o abastecimento de água e energia, gerando prejuízos econômicos a propriedades e a setores como agricultura, indústria e comércio, além de provocar mortes, ferimentos e diversos outros efeitos negativos às populações afetadas.

Os dados foram coletados do Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres do Ministério do Desenvolvimento Regional (S2ID/MDR) e reportam danos informados pelos municípios entre 1º de janeiro de 2013 e 05 de abril de 2022. Esses eventos repercutiram na formalização de 35.596 decretos reconhecidos (66,7%), 15.070 decretos com registro em análise (28,2%) e 2.700 decretos não reconhecidos (5,1%) pelo S2ID/MDR, de acordo com a Classificação Brasileira de Desastres (Cobrade).

no Rio Grande do Sul, Somente a seca contabilizou 22.261 decretos, sendo responsáveis por 41,3% do total de decretações de situações de emergências em todo o Brasil. Somenteos prejuízos econômicos da estiagem já somam R$ 42 bilhões, considerando o período de de janeiro de 2020 a março de 2022, e reverteram na liberação de R$ 28,3 milhões ao Estado pelo governo federal, cerca de 0,06% do total.

Em 2020, a seca foi responsável por 560 (51,6%) decretos de anormalidade em cidades gaúchas. No ano seguinte, foram 151 (22%), e, desde o início de 2022, 296 (26,3%) registros de situação de emergência por falta de chuvas foram contabilizados no Estado. Esses números representaram perdas de R$ 17,8 bilhões em 2020; R 5,8 bilhões em 2021; e já somam prejuízo de R$ 18,2 bilhões em 2022.

As áreas mais afetadas pela estiagem são o abastecimento de água, a agricultura, pecuária, indústria e o comércio, mas seus impactos reverberam em outros setores como saúde e transportes.

Para o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, falta apoio do governo na prevenção aos desastres naturais, caso da seca. "Dos R$ 42 bilhões (de prejuízo), as prefeituras não recebem praticamente nada para prevenção. Há uma diminuição da agricultura, e, no primeiro momento, procura-se atender ao produtor. O que é muito bem-vindo, mas isso não significa dinheiro para a prefeitura", ressalta.