Ranolfo Vieira faz primeira visita como governador ao Parlamento

Em sua primeira visita à Assembleia Legislativa como governador, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB, à esquerda) se reuniu na manhã de ontem com o presidente do Parlamento gaúcho, Valdeci Oliveira (PT, ao centro). No encontro, Ranolfo foi acompanhado pelo chefe da Casa Civil, Arthur Lemos (PSDB); pelo procurador-geral do Estado, Eduardo Costa; pelo secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal; e pelo líder do governo, deputado estadual Frederico Antunes (PP, à direita). Tanto Ranolfo quanto Valdeci deram ênfase ao diálogo e à transparência nos atos dos Poderes. "Meu desejo é o de uma relação absolutamente harmoniosa, fraterna e de respeito, independentemente das divergências ou diferenças político-ideológicas. E o senhor é testemunha desta disposição desde o tempo em que fui líder do governo Tarso Genro (PT, 2011-2014)", frisou Valdeci. "Ter o contraditório no campo das ideias, o pensar diferente, é salutar", ponderou o governador, que foi chefe da Polícia Civil na gestão Tarso.