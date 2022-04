PTB encolhe no Rio Grande do Sul e perde seis dos sete parlamentares gaúchos

Depois de os parlamentares terem trocado de partido sem perder o mandato, durante a chamada janela partidária, que se encerrou na semana passada, algumas legendas sofreram perdas significativas no Rio Grande do Sul. Uma delas foi o PTB, que perdeu seis dos sete deputados. O único parlamentar que continua na sigla é o deputado estadual Elizandro Sabino.

A bancada petebista na Assembleia Legislativa perdeu quatro dos cinco integrantes. A bancada gaúcha na Câmara dos Deputados perdeu os dois deputados federais. Além disso, outras lideranças importantes do PTB gaúcho, como o ex-prefeito de Canoas Luiz Carlos Busato, deixaram a sigla.

Desde a fundação pelo ex-presidente Getúlio Vargas, o PTB se mantinha relevante. Inclusive, o Rio Grande do Sul era o maior reduto petebista do Brasil, com o maior número de deputados estaduais.

Em 2019, no início da legislatura, a bancada petebista era composta por Elizandro Sabino, Aloísio Classmann, Luís Augusto Lara, Kelly Moraes e Dirceu Franciscon. Naquela ocasião, era a quarta maior bancada do Parlamento gaúcho, atrás do PT, MDB e PP. Por ser um dos quatro maiores partidos na Assembleia, o partido teve o direito de indicar um dos presidentes da casa, designando Lara para ocupar a presidência em 2019.

Durante a janela partidária deste ano, Classmann e Franciscon migraram para o União Brasil, partido criado a partir da fusão do PSL com o DEM. No Rio Grande do Sul, o diretório estadual é comandado por Busato. Kelly Moraes foi para o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro.

Quanto a Lara, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou em março a perda do mandato dele e do seu irmão, o prefeito de Bagé Divaldo Lara, por abuso do poder político e econômico durante a campanha de 2018. Com isso, os irmãos ficaram inelegíveis por oito anos.

Quanto à bancada gaúcha na Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcelo Moraes foi para o PL. Maurício Dziedricki, para o Podemos.

No entanto, a janela partidária não foi o único motivo que causou a debandada no PTB. Em março de 2021, o presidente nacional dos petebistas, Roberto Jefferson, deflagrou uma crise enorme no PTB do Rio Grande do Sul.

Na ocasião, Jefferson concedeu uma entrevista para uma rádio gaúcha, na qual criticou as restrições impostas pelo governo por causa da pandemia de Covid-19 e proferiu ataques ao governador Eduardo Leite (PSDB) e ao então vice-governador Delegado Ranolfo Vieira Júnior (hoje PSDB, na época PTB).

Durante a entrevista, o presidente nacional da sigla ameaçou expulsar Ranolfo Vieira do partido. Quando os deputados estaduais e federais divulgaram uma nota manifestando "confiança e apoio ao nosso vice-governador Ranolfo", Roberto Jefferson dissolveu a executiva estadual, destituindo Lara da presidência do PTB gaúcho e nomeando Edir Oliveira para o cargo.

Em resposta, os deputados estaduais e federais pediram que qualquer punição a Ranolfo Vieira fosse estendida aos oito parlamentares. Naquele momento, os deputados e o hoje governador decidiram sair do partido.