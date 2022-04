Três vereadores tomam posse na Câmara da Capital

Três vereadores tomaram posse na Câmara Municipal de Porto Alegre na sessão desta quarta-feira (6). São eles o professor Ênio Kauffman (PSB), que entrou no lugar de Airto Ferronato devido a um afastamento por problemas de saúde; Cíntia Rockenbach (Podemos), que assume no lugar de Hamilton Sossmeier (PTB) por conta de sua saída para ocupar a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda do RS, e o professor Pedro Felice (PDT), que assume no lugar de Marcio Bins Ely, que está de licença.