Terceira via projeta anunciar candidato em 18 de maio

Os partidos União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania afirmaram, nesta quarta-feira (6), que irão anunciar em 18 de maio o nome que representará uma candidatura única das quatro siglas à presidência da República neste ano. Além disso, o União Brasil se comprometeu em divulgar no próximo dia 14 de abril quem será o escolhido pela legenda para ser apresentado às outras legendas como alternativa para disputar o Palácio do Planalto.

O ex-juiz Sergio Moro sonha em ocupar esse espaço, mas resistências internas no partido têm dificultado a construção de consenso em torno de seu nome na legenda.

Atualmente, o candidato do PSDB à chefia do Executivo é o ex-governador de São Paulo João Doria. O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, porém, ainda sonha em reverter o resultado das prévias internas da sigla para se colocar como o postulante tucano à presidência. Leite renunciou o comando do Palácio Piratini para tentar viabilizar seu nome à disputa ao Palácio do Planalto. O MDB, por sua vez, já lançou a senadora Simone Tebet na disputa. Nesta quarta-feira à tarde, ela e Leite se reuniram. Segundo a emedebista, o gaúcho "se colocou como um soldado do centro democrático. É hora de somar, de unir e de convergir. Saio do encontro esperançosa. É momento de o Brasil se apresentar ao Brasil".

Dirigentes dos quatro partidos tiveram uma reunião nesta quarta-feira e divulgaram uma nota sobre os próximos passos do grupo na disputa política. "Conclamamos outras forças políticas democráticas para que possam se incorporar a esse projeto em defesa do Brasil e de todos os brasileiros", diz o documento conjunto.