Lula pede para militância atuar; bolsonaristas reagem

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, em evento da Central Única dos Trabalhadores (CUT) na segunda-feira, que a militância sindical procure deputados e seus familiares na casa deles para pressionar a favor de propostas que interessam ao setor em um eventual governo petista, a partir de 2023. "Se a gente mapeasse o endereço de cada deputado e fossem 50 pessoas na casa, não é para xingar não, é para conversar com ele, com a mulher dele, com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele, surte muito mais efeito do que fazer a manifestação em Brasília", disse.

Em vídeo, o deputado federal Junio Amaral (PL-MG) aparece carregando uma pistola enquanto explica onde fica sua casa, em Contagem (MG). "Vou esperar vocês. Tanto sua turma, como você. Vai conversar com a minha esposa, com a minha filha. Serão muito bem-vindos." A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) prometeu "pregar bala" em militantes que "mexerem" com o filho e avisou, em vídeo, que na casa dela vigora a legítima defesa.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou a fala do ex-presidente nas redes sociais com as hashtags #ptnuncamais e #lulanacadeia em defesa do pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL).