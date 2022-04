Ranolfo Vieira anuncia 11 novos secretários do Rio Grande do Sul

O governador Delegado Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) anunciou, nesta segunda-feira (4), 11 novos secretários. Eles assumem os postos deixados por nomes que pretendem concorrer a cargos eletivos nas eleições de 2022. Em um evento no Palácio Piratini, Ranolfo Vieira deu as boas-vindas aos novos integrantes do primeiro escalão, que comandarão as pastas pelos próximos nove meses, até o final da gestão, em 31 de dezembro.

Antes, no entanto, o governador agradeceu aos membros do primeiro escalão que deixaram suas secretarias para se candidatarem nas eleições de outubro. "Quero agradecer aos secretários que deixaram a titularidade das secretarias. Todos foram fundamentais para que chegássemos a esse momento. Em razão da legislação eleitoral, e tão somente por isso, que os senhores e as senhoras tiveram que deixar o governo", disse - mencionando o nome de cada um dos agora ex-secretários.

Ao recepcionar os novos titulares, Ranolfo defendeu a continuidade da administração: "não vamos inventar a roda, vamos dar prosseguimento a tudo o que está posto".

E pediu para os novos secretários se concentrarem no Programa Avançar, que prevê cerca de R$ 6,3 bilhões em investimentos em diversas áreas. "Todas as secretarias têm projetos no Avançar. Então, amanhã, quando chegarem nas suas secretarias, por favor, monitorem o Avançar. Os projetos devem ter o olhar do secretário diariamente", orientou.

Quanto às alterações no secretariado, Marjorie Kauffmann (PSDB) deixa a presidência da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) para chefiar a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, no lugar do deputado estadual Luiz Henrique Viana (PSDB). Patricia Kotlinski de Carvalho vai comandar a pasta Extraordinária de Relações Federativas e Internacionais, no lugar da ex-senadora Ana Amélia Lemos (PSD).

Luiz Gustavo de Souza assume a Logística e Transportes, no lugar do deputado estadual Juvir Costella (MDB). O vereador Hamilton Sossmeier (PTB) assume o Trabalho, Emprego e Renda, no lugar de Ronaldo Nogueira (Republicanos). Domingos Velho Lopes assume a Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, no lugar da deputada estadual Silvana Covatti (PP). Márcia Pires De La Torre assume a Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, no lugar da deputada estadual Regina Becker (PTB).

Rafael Ayub vai comandar a pasta do Turismo, no lugar do deputado federal Ronaldo Santini (PTB). Volnei Minozzo a de Obras e Habitação, no lugar de José Stédile (PSB). Carlos Rafael Mallmann, a do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, no lugar de Luís Carlos Busato (União Brasil). E Letícia Boll Vargas (PSD), a de Esporte e Lazer, no lugar do deputado federal Danrlei de Deus (PSD). Além disso, Flávia Colossi Frey vai ocupar a chefia de gabinete do governador, no lugar de Marcelo Alves.

Neste domingo, Ranolfo Vieira já havia anunciado o seu sucessor na Secretaria de Segurança Pública, o coronel Vanius Cesar Santarosa. Na ocasião, o delegado Heraldo Chaves Guerreiro foi anunciado como adjunto da pasta.