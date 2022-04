Câmara debate transferência de potencial construtivo de imóveis inventariados da Capital

A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul (Cefor) da Câmara de Porto Alegre debate hoje, a partir das 10h, a operacionalização da transferência de potencial construtivo dos imóveis inventariados da Capital, dispositivo presente na Lei 12.585, aprovada pelo Legislativo em 2019.

A reunião será virtual e presidida pelo vereador Mauro Zacher (PDT). Para falar sobre o tema com os vereadores foram convidados representantes das secretarias municipais de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade; Cultura, e Fazenda, além da Procuradoria-Geral do Município e da Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural.

De acordo com Zacher, a legislação contempla a possibilidade da transferência do potencial construtivo dos imóveis listados, porém a operacionalização desse benefício aos proprietários não está clara, diz o parlamentar ao justificar a reunião na comissão.