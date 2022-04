Cezar Schirmer assume como vereador de Porto Alegre

Ex-secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Capital, Cezar Schirmer (MDB) assumiu, nesta segunda-feira (4), o cargo de vereador no lugar de Pablo Melo (MDB). Schirmer deixou o primeiro escalão do governo dentro do período legal de desincompatibilização - ele chegou a sinalizar interesse em se apresentar como pré-candidato do MDB ao governo do Estado. O presidente da Câmara, Idenir Cecchim, deu as boas-vindas a Cezar Schirmer. Outra mudança no Legislativo foi a saída de Hamilton Sossmeier (PTB) para assumir a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda do Estado. Seu lugar na Câmara vai ser ocupado por Cintia Rockenbach (PTB).

Ainda dentro de outro prazo da legislação eleitoral, três vereadores mudaram de partido recentemente na Câmara, obedecendo o limite da janela partidária, que se encerrou na sexta-feira (1). Alexandre Bobadra saiu do Partido Social Liberal (PSL) para se juntar ao Partido Liberal (PL). Comandante Nádia trocou o Democratas (DEM) pelo Progressistas (PP), e Fernanda Barth saiu do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) para ingressar no Partido Social Cristão (PSC).

Na sessão desta segunda, os vereadores aprovaram por 24 votos contra cinco o projeto do Executivo que extingue 149 Funções Gratificadas de nível 1, 2, 3 e 4 e cria outras 61 de nível 5, 6, 7 e 8 na administração do município. O objetivo da proposta é promover a valorização do quadro de servidores efetivos, a qualificação dos atos de gestão e maior transparência e agilidade das ações do governo.