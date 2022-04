Eduardo Bolsonaro é acionado por ataques a Míriam Leitão

O PSOL protocolou uma representação no Conselho de Ética da Câmara em que pede a cassação do mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) devido a uma publicação no Twitter em que o parlamentar ironiza a tortura sofrida pela jornalista Míriam Leitão, do jornal O Globo, na ditadura militar. O PCdoB também entrará com uma representação contra o filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo mesmo episódio. No domingo (3), Eduardo publicou nas redes sociais a imagem da última coluna da jornalista e escreveu: "Ainda com pena da (emoji de cobra)".

Diversos políticos de diferentes espectros políticos divulgaram mensagens de solidariedade à Míriam Leitão e, agora, os partidos decidiram pedir a cassação do mandato do deputado.

O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) afirma que é necessário a Câmara punir o parlamentar "por respeito à democracia, à sociedade e às mulheres". A líder do PSOL na casa, deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), classifica o conteúdo postado por Eduardo como "desumano" e afirma que ele precisa ser penalizado. "Que tipo de monstro é capaz de debochar da tortura de uma mulher grávida", perguntou o deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ), também no Twitter. Para o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AM), o comentário do filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) é "nojento, covarde e asqueroso".

A deputada Natália Bonavides (PT-RN) afirmou que a Câmara não pode aceitar o que ela chamou de deboche sobre os crimes da ditadura. O empresário João Amoêdo, fundador do Partido Novo, disse que a ironia do deputado deve servir de alerta para os eleitores. "Não seremos uma nação decente e próspera elegendo pessoas que fazem declarações inaceitáveis como essa".

Na representação, o PSOL diz que Eduardo Bolsonaro "abusou, de forma machista e misógina, de suas prerrogativas parlamentares". "O representado atentou contra a Constituição ao fazer uma apologia direta da tortura", afirma a peça.

O deboche do deputado se originou após a jornalista compartilhar seu texto na rede social. Junto com o artigo, Míriam escreveu: "Qual é o erro da terceira via? É tratar Lula e Bolsonaro como iguais. Bolsonaro é inimigo confesso da democracia. Coluna de domingo".