Disputa ao Piratini segue indefinida a 6 meses da eleição

Faltando seis meses para as eleições de 2022, a disputa pelo governo do Rio Grande do Sul continua cheia de incertezas. Ao contrário do que normalmente ocorre em ano eleitoral, quando o cenário se define com bastante antecedência, neste ano vários partidos cogitam mudar ou até retirar os seus candidatos. Algumas legendas de grande relevância e que já governaram ou governam o Rio Grande do Sul – como PSDB, MDB e PDT – ainda têm dúvidas sobre as suas pré-candidaturas.

No sábado (2), terminou o prazo de incompatibilização e a janela partidária para quem quisesse trocar de sigla. O primeiro item obriga os detentores de cargos no Executivo a abrirem mão dos postos, caso desejem concorrer a outro cargo no Executivo. O segundo permite que parlamentares troquem de partido sem perder o mandato. Apesar de muitos políticos terem deixado seus cargos ou migrado para as siglas pelas quais pretendem se candidatar em 2022, isso não definiu a corrida ao Palácio Piratini.

Os dois principais partidos de centro, MDB e PSDB, possuem indefinições sobre o nome que devem apresentar na eleição ao Palácio Piratini. Os emedebistas, em princípio, trabalham com a pré-candidatura do deputado estadual Gabriel Souza, cujo nome foi validado pelo diretório estadual no dia 27 de março, após um processo turbulento de disputa interna.

Entretanto, uma ala do partido prefere que Cezar Schirmer represente o MDB na corrida pelo Piratini. E Schirmer pediu demissão da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre na sexta-feira passada – véspera do prazo final de incompatibilização, sinalizando que quer concorrer ao governo. Dessa forma, é possível que ocorra, nos próximos meses, uma nova disputa interna no MDB, desta vez entre Schirmer e Souza.

No caso do PSDB, ao anunciar sua renúncia ao cargo de governador na segunda-feira passada, Eduardo Leite (PSDB) revelou, pela primeira vez de forma clara, seu preferido para a sucessão. Defendeu que o agora governador Delegado Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) seja candidato à reeleição no pleito de outubro. Entretanto, Leite não descartou a sua própria candidatura à reeleição, caso não consiga emplacar o seu nome como candidato à presidência da República.

Embora as prévias tucanas de dezembro de 2021 tenham escolhido o agora ex-governador de São Paulo João Doria como o candidato do PSDB ao Palácio do Planalto, uma ala do partido busca reverter a candidatura de Doria em prol de Eduardo Leite.

Entre os partidos de esquerda, também existem incertezas. Com a aproximação do PT e PSB em nível nacional, em torno da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), há a expectativa de que as pré-candidaturas a governador do deputado estadual Edegar Pretto (PT) e do ex-deputado federal Beto Albuquerque (PSB) se fundam em uma única chapa. Para isso, Pretto ou Albuquerque teriam que abrir mão de disputarem o Palácio Piratini.

Além disso, há o caso do PDT. Embora a sigla queira lançar candidatura própria, ainda não definiu o nome. A maioria dos pedetistas sonha com o nome do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Contudo, ele reluta em ser candidato, por estar focado na administração do time gaúcho.

Quanto aos candidatos de direita, há duas candidaturas: a do senador Luis Carlos Heinze (PP); e a do ministro do Trabalho e Previdência Social Onyx Lorenzoni (PL). Nesse caso, o imbróglio gira em torno do apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os dois nomes – que afirmam com veemência que serão candidatos – querem ser os representantes do bolsonarismo na eleição estadual. Por isso, os dois gostariam de ter o presidente no seu palanque. Algumas lideranças partidárias consideram unificar as candidaturas.

Entre os partidos pequenos, o PSOL trabalha com a candidatura do vereador Pedro Ruas. O Patriotas, com a do líder comunitário Marco Della Nina. E o PSC, com o do empresário Roberto Argenta.