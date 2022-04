Porto Alegre abre folha suplementar para quitar verbas indenizatórias de funcionários temporários da Educação

A prefeitura de Porto Alegre abriu folha suplementar exclusivamente para realizar o pagamento de verbas indenizatórias de funcionários temporários da área da Educação. O objetivo, segundo o município, é evitar que os profissionais recebam apenas em 30 de abril.

A previsão é que os processos sejam finalizados pela Secretaria de Administração e Patrimônio (Smap) até 13 de abril e, então, encaminhados a Procempa para processamento e pagamento.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Smed), mais de mil funcionários temporários ingressaram junto ao encerramento de outros 1.062 contratos.

"Esse é um procedimento delicado e são necessárias muitas etapas de validação entre as secretarias e as direções das escolas. Esse grande número de movimentações fez com que, infelizmente, os funcionários não tivessem sua rescisão contratual paga na folha de pagamento de março. Por isso, organizamos uma força-tarefa para finalizar todos esses processos", afirmou a coordenadora do departamento de Recursos Humanos da Smed, Cleusa Leppa, em nota da prefeitura.