Secretariado de Porto Alegre tem nova formação com fim do prazo de desincompatibilização

Respeitando o prazo de desincompatibilização previsto na legislação eleitoral, que se encerra neste sábado (2), a prefeitura de Porto Alegre anunciou mudanças no secretariado. No total, oito pastas tiveram alterações no Executivo municipal. O cumprimento do prazo de desincompatibilização, fixado em seis meses antes da eleição, considerando que neste ano o pleito será em 2 de outubro, abre a possiblidade para concorrer nas próximas eleições. Os atos mais recentes assinados pelo prefeito Sebastião Melo foram publicados em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) na quinta-feira (31) e começaram a ter validade a partir do dia seguinte.

No primeiro escalão, deixam as pastas os titulares das secretarias municipais de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE), Cezar Schirmer, e de Obras e Infraestrutura (Smoi), Pablo Mendes Ribeiro. Assumem interinamente os adjuntos Urbano Schmitt, na SMPAE, e Rogério Baú, na Smoi.

No âmbito do segundo escalão, saem do governo os gestores do Esporte, Lazer e Juventude, Felipe Tisbierek - que será substituído por Nelson Beron (então adjunto no Departamento Municipal de Habitação - Demhab) -; Luciano Marcantônio, da secretaria de Governança Local e Coordenação Política, entrando José Natal; e Camila Nunes, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), que não tem ainda um nome para substituí-la. No Demhab, no lugar de Nelson Beron, é nomeado Luciano Vieira.

O coordenador da Vigilância em Saúde, Fernando Ritter, também deixará o cargo, permanecendo no quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Todos os nomes que assumem os novos cargos, já exerciam funções dentro do poder público municipal.

Antes dessas trocas, na terça-feira (29), o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Vicente Perrone, já havia tomado a titularidade da pasta, com a volta do ex-secretário Rodrigo Lorenzoni para a Assembleia Legislativa. Lorenzoni, do PL, assumiu a vaga de deputado estadual deixada por Ruy Irigaray (União Brasil), que foi cassado por quebra do decoro parlamentar, após ser denunciado por utilizar assessores do gabinete em atividades de interesse pessoal.

Quem deixa o cargo:

Cezar Schirmer, Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos

Pablo Mendes Ribeiro, Secretaria de Obras e Infraestrutura

Felipe Tisbierek, Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude

Luciano Marcantônio, Secretaria de governança local e coordenação política

Camila Nunes, Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade

Rodrigo Lorenzoni, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nelson Beron, Departamento Municipal de Habitação

Fernando Ritter, Vigilância em Saúde

Quem assume o cargo:

Urbano Schmitt, Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos

Rogério Baú, Secretaria de Obras e Infraestrutura

Nelson Beron, Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude

José Natal, Secretaria de Governança Local e Coordenação Política

Vicente Perrone, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Luciano Vieira, Departamento Municipal de Habitação

Fernanda Fernandes, Vigilância em Saúde

*Ainda não há a oficialização dos substitutos de Camila Nunes, na secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade